Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine eigenständige Trinkwasserversorgung, optimale Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder sowie bestmögliche Ausstattung für die Feuerwehr: Diese Ziele gab Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) beim Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde Freinsheim am Freitag in der Turnhalle des TV Kallstadt aus. Zudem wurde die neue Weinprinzessin Tina Scherner gekrönt.

Den Frühlingsempfang hatte Oberholz (FWG) in seiner ersten Amtszeit etabliert. Die jüngste Auflage in der TV-Turnhalle sei die Rückkehr an einen „für mich