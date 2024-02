148 Weine und Sekte, mehr als 30 Winzer: Am Wochenende lädt das Forum Pfalz zur Frühjahrspräsentation ins Kurhaus ein. Besucher können nicht nur verkosten, sondern auch viel Wissenswertes erfahren. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Rebsorten.

Erstmals bietet der Bad Dürkheimer Sensorik-Experte Steffen Michler bei der Präsentation zwei sogenannte Masterclasses an: Am Samstag geht es in einer etwa 45-minütigen Veranstaltung um den Chardonnay. „Wir werden die sechs besten Chardonnays des Forums Pfalz verkosten“, kündigt Michler an. Dabei würden Fragen zu Herkunft, Stilistik und Ausbaurichtungen besprochen, ergänzt er. Für ihn gehöre der Chardonnay zu den Trendsorten in Deutschland.

Eine Stärke der Rebsorte sei zugleich eine Schwäche: Der Chardonnay wachse nahezu überall. „Dadurch wird er in vielen Bereichen beliebig. Doch eigentlich ist er viel zu schade für einen Trinkwein. Mit Ertragsreduzierung und vielleicht etwas Holzeinfluss können ganz komplexe Weine erzeugt werden“, sagt Michler. Der Chardonnay könne in Sachen Reifepotenzial und Komplexität durchaus neben dem Riesling stehen – auch in der Pfalz. Für die Chardonnay-Masterclass sind zwar bereits alle Plätze ausgebucht, allerdings können die Weine, die Michler dort verkosten lässt, auch bei den 26 Winzern des Forums Pfalz im Kurhaus probiert werden. Unter den Großen Weinen seien auch Chardonnays, so der Weinsensoriker. Man habe sich bewusst dafür entschieden, dass nicht nur Rotweine dieses besondere Gütesiegel des Forums Pfalz erhalten könnten.

Es geht um „die rote Rebsorte der Pfalz“

Um Rotweine, genauer um Spätburgunder, geht es in der zweiten moderierten Veranstaltung am Sonntag ab 15 Uhr. „Der Spätburgunder ist die rote Rebsorte der Pfalz“, sagt Michler. Bei der Masterclass würde die ganze Bandbreite der Pfälzer Pinot Noirs verkostet. „Wir probieren Spätburgunder entlang der gesamten Weinstraße, von Bissersheim bis nach Schweigen“, erklärt Michler.

Traditionell werden zur Frühjahrs-präsentation Gastwinzer eingeladen. In diesem Jahr kommen diese aus der Nachbarschaft: sieben Winzer von Winechanges, einem Zusammenschluss junger Weinmacher aus der Verbandsgemeinde Deidesheim, präsentieren sich. Mit dabei sind unter anderem der Margarethenhof aus Forst, das Weingut Ernst Weisbrodt aus Niederkirchen oder das Weingut Braun aus Meckenheim. Mit dem Weingut Winterling ist auch ein Schaumwein-Spezialist vertreten. Neu ist eine Sektbar.

Termin

Frühjahrspräsentation des Forums Pfalz, am Samstag, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 13 bis 18 Uhr, im Kurhaus Bad Dürkheim. Tickets an der Tageskasse und im Internet unter forumpfalz.de. Dort gibt es auch weitere Informationen.