Als erster Herbergsbetrieb in Bad Dürkheim ist der „Wellness-Ferienhof am Rebgarten“ von der gemeinnützigen Organisation TourCert als nachhaltiges Unternehmen zertifiziert.

TourCert hat es sich zur Aufgabe gemacht, ökologische, soziale und ökonomische Unternehmensverantwortung im Tourismus zu fördern.

Der Ferienhof von Klaus Kochendörfer im Haidfeldweg unterstützt die Initiative „Nachhaltiges Reiseziel Deutsche Weinstraße“, mit der sich die beiden Tourismusverbände Südliche Weinstraße und Deutsche Weinstraße – Mittelhaardt – zu ihrer Verantwortung für einen nachhaltigen Tourismus bekennen. Sie wollen die Urlaubsregion gemeinsam mit den Tourist-Informationen zukunftsfähig weiterentwickeln.

Im Sommer weitgehend autark

Bereits beim Umbau und der energetischen Sanierung des ehemaligen Winzerhofs am Haidfeldweg setzte der seit fünf Jahren bestehende Betrieb mit einer Holzpellets-Zentralheizung sowie Solarthermie und Photovoltaik auf den Dächern konsequent auf erneuerbare Energien, mit denen er in den Sommermonaten weitgehend autark ist. „Von Mai bis weit in den Oktober heizt ausschließlich die Sonne das Duschwasser der Gäste ohne Komfortverlust auf, und an Sonnentagen reicht die gespeicherte Elektroenergie oft für die Nachtstromversorgung“, berichtet Inhaber Klaus Kochendörfer. Nach einem jüngst durchgeführten Energie-Check der Energieagentur Rheinland-Pfalz setzen die beiden Vier-Sterne-Apartments, die maximal neun Personen Unterkunft bieten, pro Jahr nur etwa halb so viel CO2 frei wie ein durchschnittlicher Deutscher – energieintensive Saunanutzung sowie die komplette Pflege von Bettwäsche und Handtüchern inklusive. Nachhaltigkeit werde den wachsenden Qualitätsansprüchen der Gäste gerecht, helfe Kosten zu senken und bringe Wettbewerbsvorteile. „Das hat sich in der Corona-Krise bereits bewährt“, stellt Kochendörfer erfreut fest.

Der Ferienhof hat für die Zertifizierung auch Leitsätze zu Themen wie Naturschutz und Biodiversität, Regionalität und fairer Handel, Menschenrechte und gesellschaftliches Engagement formuliert und Verbesserungsmöglichkeiten definiert. rhp