Eltern, deren Kinder die Kita Spatzennest in Weisenheim am Berg besuchen, müssen damit rechnen, dass die Einrichtung am Montag, 10. Juni – dem Tag nach den Kommunalwahlen – geschlossen ist. Denn die Kita-Mitarbeiterin sollen als Wahlhelferinnen fungieren.

Da bis tief in die Nacht ausgezählt werden müsse, könne man von den Mitarbeiterinnen nicht fordern, dass sie am nächsten Morgen wieder arbeiten, erklärte der Ortsbeigeordnete Klaus Lindenblatt (SPD) im Gemeinderat. Den Eltern sollte nicht schon wieder ein Schließtag zugemutet werden, kritisierte Egon Zimmermann (Grüne) und regte an, andere Wahlhelfer zu suchen. Laut Lindenblatt gibt es in Weisenheim eigentlich keine Probleme mit Wahlhelfern. In anderen Orten der VG würden aber Erzieherinnen benötigt. Aus Solidarität wolle man auch Erzieherinnen einsetzen. Eltern könnten als Beitrag zur Demokratie für einen Tag auf die Kita-Betreuung verzichten, fand Elke Schanzenbächer (CDU).