Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Gegen das Vergessen – Förderverein zur Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Wachenheim und Bad Dürkheim“ – so heißt ein Verein, der sich am Freitag in Wachenheim gegründet hat. Im Zentrum des Interesses steht der jüdische Friedhof in Wachenheim und die bedeutende, aber sanierungsbedürftige Trauerhalle.

1895 wurde die Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof errichtet, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert reichen. Finanziert haben die Trauerhalle damals mehrere