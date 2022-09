Das Eröffnungskonzert zum 38. Karel Kunc Musikwettbewerb der Stadt Bad Dürkheim für Kinder und Jugendliche ist am 30. September um 19 Uhr im 19 Uhr, Dürkheimer Haus.

Das Eröffnungskonzert zum diesjährigen 38. Karel Kunc Musikwettbewerb der Stadt Bad Dürkheim für Kinder und Jugendliche ohne musikalische Berufsausbildung ist auch gleichzeitig das 70. der 1989 ins Leben gerufenen Reihe der VR Bank-Schlarb-Konzerte mit Karel Kunc Preisträgern, also schon deshalb ein Besonderes.

Wie alle Eröffnungskonzerte, bei denen traditionell Preisträger auftreten, die bereits in der Musikszene etabliert oder mindestens im Studium sind, verspricht es hohe Qualität der Ausführenden und hat diesmal zusätzlich eine Besonderheit im Programm. Es wird zwei Werke des vor 100. Jahren geborenenund 2003 verstorbenen Komponisten und langjährigen Dirigenten des Kurpfälzischen Kammerorchesters Wolfgang Hofmann enthalten, der noch zu Lebzeiten für diesen Wettbewerb jährlich bis zu drei Sonderpreise für die mustergültige Interpretation eines seiner Werke in Aussicht gestellt hatte: sein Lied „Stufen“ für Sopran und Klavier nach einem Gedicht von Hermann Hesse und seine Sonatine für Horn und Klavier.

Keine Unbekannten

Die Ausführenden sind in Bad Dürkheim längst keine Unbekannten mehr. Die Sopranistin Michelle-Marie Nicklis stammt aus Bad Dürkheim, begann ihre Gesangsausbildung an der hiesigen Musikschule in der Klasse von Anna Renate Auclair und wurde 2012 mit einem anderen Pianisten Karel Kunc Preisträgerin. Jetzt kommt sie mit Yoon-Jung Park von der Musikhochschule Mannheim, wo sie ihr Masterstudium in der Opernklasse von Stefanie Krahnenfeld absolviert, wobei sie daneben aber schon international konzertiert. Die beiden haben außerdem Edvard Griegs Lieder op. 48, drei der sechs Brentano-Lieder op. 68 von Richard Strauss und, Three Browning Songs op. 44 von Amy Beach im Gepäck.

Noch länger ist es her, dass der Hornist Stefan Berrang Karel-Kunc-Preisträger wurde: es war 1998. Inzwischen ist er Solohornist bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und agierte bereits als Juror im Karel Kunc Musikwettbewerb. Auch er kommt diesmal mit einem anderen Pianisten, mit Kai Adomeit aus Ludwigshafen, den man vor Beginn der Corona-Pandemie noch im Haus Catoir als Pianisten eines spannenden Satie-Abends hören konnte. Sie werden die Sonate für Horn und Klavier von Beethoven spielen und ein häufig von den Cellisten gespieltes Werk Schumanns: sein Adagio und Allegro op. 70 in der Originalfassung für Horn und Klavier.

Als weitere Besonderheit gibt es dann noch ein gemeinsames Lied: Schuberts „Auf dem Strom“ D. 943 aus seinem Todesjahr 1828, für Singstimme, Horn und Klavier nach einem Text von Ludwig Rellstab.

Traditionsgemäß führt Wettbewerbsleiterin Gabriele Weiß-Wehmeyer durchs Programm. Der Eintritt ist frei, doch freut sich die Musikschule der Stadt Bad Dürkheim über Spenden.