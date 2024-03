Bislang unbekannte Täter haben Elektrozäune an Pferdekoppeln in Weisenheim am Sand beschädigt. Betroffen ist ein Aussiedlerhof in Verlängerung der Goethestraße, so die Dürkheimer Polizei am Mittwoch. Es soll ein Sachschaden von 1000 Euro entstanden sein. Die Taten soll sich zwischen dem 20. Februar bis zum 5. März ereignet haben.