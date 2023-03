Unbekannte sind durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Dürkheimer Wasserhohl eingebrochen und haben anschließend einen älteren Citroen gestohlen. Auffällig war laut Polizei, dass die Täter das Haus nicht durchwühlten und nur den Schlüssel des Autos an sich nahmen. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Telefon 06322 9630.