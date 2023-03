Bislang unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Erpolzheimer Straße Im Erlengraben am Dienstag Schmuck und Bargeld im Wert von mindestens 5000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher die Terrassentür zwischen 9 und 17 Uhr auf und durchwühlten das ganze Haus. Konkrete Angaben über das bislang bekannte Stehlgut liegen noch nicht vor.