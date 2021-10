Bislang Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Werkzeug und verschiedene Elektrogeräte im Wert von etwa 2000 Euro aus einer Garage in der Straße Im Sandgarten in Wachenheim gestohlen. Zugang verschafften sie sich demnach unbemerkt über eine Seitentür der Garage. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.