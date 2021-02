Einbrecher haben am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 11.45 Uhr ein Wohnhaus in der Chemnitzer Straße in Bad Dürkheim heimgesucht. Die unbekannten Täter kamen über die Terrassentüre ins Haus. Im Domizil betraten sie laut Polizei sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Chemnitzer Straße gesehen haben. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim über Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de