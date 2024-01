Auch die männliche U16 des Dürkheimer HC hat die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft gewonnen. Bei der Endrunde setzte sich das Team durch und fährt in knapp zwei Wochen zur Süddeutschen Meisterschaft in Bietigheim.

Als Sieger ihrer Oberliga-Zwischenrunde traten die U16-Jungs im Halbfinale gegen den TV Alzey an. Bereits in der zweiten Minute gingen sie nach einer Ecke in Führung, bauten diese bis zum Seitenwechsel auf 3:0 aus. Nach der Halbzeit drehten die Alzeyer auf und verkürzten. Der Anschlusstreffer lag in der Luft. Doch mit viel Gegenwehr reichte es für den DHC zum 3:1-Sieg und damit zum Einzug ins Finale. Die Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft war damit schon fest, doch natürlich wollten die Schützlinge des Trainergespanns Peter Schumacher und Andreas Schanninger mehr.

Im Finale gegen den HC BW Speyer gerieten die Dürkheimer nach einem Siebenmeter zunächst in Rückstand, belohnten sich doch direkt vor der Pause mit dem Ausgleich. Mit viel Spieleifer kam der DHC durch ein kurioses Tor nach knapp 20 Minuten zur Führung. Die Speyerer vergaben danach eine Riesenchance. Zwei Minuten vor dem Ende wurde ein DHC-Spieler vom Speyerer Torwart im Schusskreis von den Beinen geholt. Mit dem Siebenmeter markierten die Dürkheimer das 3:1. In den letzten Sekunden konnte der HC BW nur noch den Anschluss erzielen. neh