Im digitalen Zeitalter ist Hacking, also das unerlaubte Eindringen in Computer oder Computernetze, ein Problem geworden. Erwin Markowsky ist selbst Hacker, allerdings einer von der guten Sorte. Am Donnerstag stellt er im Auftrag der VR Bank Mittelhaardt per Stream die Welt der Cyberkriminalität vor – Hacking der Teilnehmer inklusive.

Sie haben für Donnerstag ein „Live-Hacking“ angekündigt. Was können sich die Teilnehmer darunter vorstellen?

Ich möchte das Thema Hacking eben so realistisch wie möglich darstellen. Bei meinen üblichen Auftritten vor Publikum ist das leichter. Da kann ich einfach aus dem Publikum über die Schnittstelle Bluetooth oder W-Lan Mobiltelefone manipulieren und beispielsweise auf Nachrichten zugreifen oder Handys klingeln lassen. In dem Live-Stream geht das natürlich nicht so leicht. Hier werde ich mein Programm etwas verkürzen müssen. Spannend wird es trotzdem.

Wieso ist es denn sinnvoll, dass Menschen sich mit dem Thema Hacking beschäftigen?

Um sich aufzuklären. Momentan sind ja auch wieder viele SMS oder Mails im Umlauf, mit denen Täter persönliche Daten abgreifen möchten. Dieses sogenannte Phishing ist besonders beliebt bei den Tätern. Ich zeige eben auch live, was passiert, wenn man auf solche Nachrichten reagiert, und wie gefährlich solche Geschichten sind. Dass man dadurch schnell die Kontrolle über seine Geräte verlieren kann.

Gibt es denn noch andere Methoden, außer dem Phishing, mit denen Hacker versuchen, an Daten zu kommen?

Ja natürlich. Die Methoden sind vielfältig und die Täter kreativ. Das Phishing per SMS oder Mail ist aber besonders beliebt. Sie ist einfach gerade durch das Homeoffice sehr attraktiv geworden. Aber auch über WhatsApp-Kettenbriefe oder eben unkontrollierte App-Berechtigungen können Täter in die privaten Geräte eingreifen und diese nicht nur fernsteuern, sondern von dort auch empfindliche Daten stehlen.

Wie merke ich als Nutzer denn, dass ich gehackt wurde?

Im schlimmsten Fall gar nicht. Pauschal lässt sich das auch gar nicht sagen. Ein Anzeichen kann sein, dass das Gerät langsamer wird. Anti-Viren-Programme könnten das eventuell bemerken. Eine Spionage-App auf dem Handy beispielsweise würden aber auch solche Programme nicht erkennen. Und da wird es problematisch.

Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind, gehackt zu werden?

Da ist mir wichtig zu sagen: Keiner wird bewusst gehackt. Aber im Prinzip ist jeder, der ein elektronisches Gerät besitzt, gefährdet. Ein besonders großes Risiko bieten eben diese freiwilligen Geschichten wie zum Beispiel eine Alexa mit Sprachsteuerung oder auch diverse Apps, die eine Mithörberechtigung besitzen. Wozu braucht eine Wetterapp auch eine Mithörerlaubnis? Oft sind wir zu bequem, diese Berechtigungen zu kontrollieren und genau diese Bequemlichkeit nutzen die Hacker aus.

Man muss sich ja nur mal in einen Hacker hineinversetzen. Die wollen keinen großen Aufwand betreiben, um zum Erfolg zu kommen. Sie setzen meist einfach auf Massenangriffe nach dem Motto „Wo geht es am einfachsten?“. Das kann man sich ungefähr so vorstellen: Den schwer bewachten Porsche in der Garage stehle ich nicht so gerne wie den Porsche, der mit offenem Verdeck und steckendem Schlüssel an der Straße steht.

Das betrifft ja auch nicht nur Privatpersonen. Besonders kleinere Betriebe oder auch Krankenhäuser mit schwachen Passwörtern machen es den Tätern leicht, zuzuschlagen. Im Privatbereich ist es über Alexa aber ganz besonders heikel, weil solche Geräte ja im Prinzip von jedem x-beliebigen gesteuert werden können. Und besonders im Homeoffice, wo es vielleicht sogar sein kann, dass geschäftliche Informationen von dem Gerät oder auch dem privaten Smartphone erfasst werden könnten.

Haben Sie denn Tipps, wie ich mich im Alltag am besten vor Hacking-Angriffen schützen kann?

Ich rate wirklich jedem, der im Besitz einer Alexa ist, diese nicht auf Fensterbänke zu stellen. Denn dort können Hacker sie nicht nur leichter technisch orten, sondern auch mit Laserpointer manipulieren und so beispielsweise Türen oder Garagentore öffnen. Allgemein gilt: Bequemlichkeit vermeiden. Berechtigungen von Apps immer kontrollieren und für sichere Passwörter sorgen. Ganz wichtig ist auch, regelmäßige Updates zu installieren, um die bestmögliche Sicherheit zu erhalten. Selbst, wenn das im Berufsalltag mal stressig ist und Zeit kostet.

Außerdem ist auch der Router ein Thema. Wenn ich im Internet unterwegs bin, brauche ich einen guten Router. Gerade ältere Geräte lassen sich irgendwann nicht mehr updaten und machen das Hacken leichter. Ich kann nur sagen: Kümmert euch um eure IT-Sicherheit und informiert euch. Das hat den Vorteil, dass ihr wisst, wie Kriminelle vorgehen und so die eigene Angriffsfläche verkleinert werden kann.

Veranstaltung

„Tatort WWW – Die Welt der Cyberkriminalität!“, organisiert von der VR Bank Mittelhaardt, findet am Donnerstag, 22. April, um 18.30 Uhr statt. Anmeldungen sind möglich unter dem Link https://www.vrbank-mittelhaardt.de/wir-fuer-sie/aktuelle-veranstaltungen/tatortwww.html

Zur Person: Erwin Markowsky

Der 53-jährige gelernte Radio- und Fernsehtechniker aus München bezeichnet sich selbst als „White Hacker“, was so viel bedeutet, wie dass er Hacking zum Schutz anderer betreibt. In diesem Berufsfeld hat er sich schließlich selbstständig gemacht. Der zweifache Vater arbeitet freiberuflich für die Neustadter IT-Sicherheitsfirma 8com, gibt Vorträge zum Thema Hacking, Cyberkriminalität und Cybermobbing. Auch Firmen buchen den ehemaligen Fußballtrainer, um gezielt ihre Unternehmen zu hacken, um so Sicherheitslücken zu schließen.