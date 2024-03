Am Freitag, 5. April, wird Dieter Weilacher zum Ehrenbürger der Stadt Wachenheim ernannt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Lutherischen Kirche in Wachenheim. Der langjährige Vorsitzende und inzwischen Ehrenvorsitzende des Förderkreises zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg gilt als treibende Kraft bei der Restaurierung der Burg in den vergangenen Jahren. Er war 25 Jahre lang Vorsitzender des Vereins und 38 Jahre lang im Vorstand. Weilacher, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, ist auch Träger der Landesverdienstmedaille. Die Stadt Wachenheim bittet Interessierte, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, um eine vorherige Anmeldung bei Carolin Weber, Telefon 06322 9580 110, oder per E-Mail an c.weber@vg-wachenheim.de.