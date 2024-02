Aller Anfang ist schwer. Diese Erfahrung hat der FV Freinsheim, Tabellendritter der Fußball-Bezirksliga, zum Rückrundenauftakt bei Aufsteiger TuS Schaidt machen müssen. Am Ende musste sich der FVF mit einem Unentschieden begnügen.

„Nachdem die Vorbereitung sehr gut verlaufen war, die Testspielergebnisse und Leistungen gestimmt haben, bin ich schon enttäuscht“, sagte Trainer Christian Schäfer nach dem 2:2 (1:1) beim Liga-Neuling. Letztlich habe Freinsheim mit dem Punkt zufrieden sein müssen, zumal die Platzherren einmal den Pfosten trafen. Erklärbar sei dieser Abfall, der fehlende Transfer von guten Trainingsleistungen in den Punktspielalltag, nicht. „Es gab beim Passspiel, in der Genauigkeit und Konzentration Schwächen. Die Abstände zwischen den Ketten waren nicht gut, oft waren wir schlecht positioniert, zudem haben phasenweise Biss und Aufmerksamkeit zu wünschen übriggelassen“, listet der Coach die Mängel auf.

Schäfer war überrascht davon, sah sein Team in der Entwicklung schon einen Schritt weiter. Vor allem bei gegnerischen Standards monierte er die fehlende Handlungsschnelligkeit. „Beim ersten Tor von Schaidt hat bei einem Freistoß die Zuteilung und Griffigkeit nicht gepasst. Der Torschütze konnte ungestört am ersten Pfosten den Ball einnicken“, schildert der Übungsleiter die Entstehung (7.). Auch beim 2:1 der Südpfälzer war ein Freistoß aus dem Halbfeld der Ausgangspunkt. Nach einem Gestochere im Strafraum stand ein Gegenspieler plötzlich völlig blank und vollstreckte, obwohl er die Kugel nicht mal optimal traf (49.).

Das alles führt zu einem weiteren Kardinalproblem. Beide Gegentoren fielen zu Beginn der Halbzeiten, was den Schluss zulässt, dass Freinsheim noch nicht ganz bei der Sache war. „Es dauert einfach zu lange, bis wir im Kopf schalten und reagieren“, ergänzt Schäfer. Er vermisste zudem Leichtigkeit und Spielfreude. In zwei Sätzen fasst der Trainer die Vorstellung in Schaidt wie folgt zusammen: „Wir haben fünf Wochen super trainiert, sind in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Doch bei einfachen Dingen erlauben wir uns zu viele leichte Fehler.“

Dass selbst bei ruhenden Bällen das Timing fehlte, viele Zuspiele im Seiten- oder Toraus landeten, lässt sich vielleicht damit erklären, dass sich auch andere Mannschaften im ersten Spiel nach einer fast dreimonatigen Winterpause unglaublich schwertaten. Weil Automatismen, Rhythmus und Selbstverständnis fehlen, wirken gut gemeinte Aktionen oft unrund und hölzern. Zumindest in den Bereichen Chancenverwertung, Moral und Glaube an sich selbst gibt es keine Kritik, sieht man mal davon ab, dass die Blau-Weißen insgesamt nur vier klare Möglichkeiten herausspielten.

Das 1:1 markierte Torjäger Schamil Kuduzov nach einer Flanke von Jonas Schäfer, der sich auf der linken Seite durchgespielt hatte, wobei der Schaidter Torhüter etwas mithalf (22.). Beim 2:2 traf Kuduzov mit einem Schrägschuss ins lange Eck (86.) und rettete so dem FVF spät noch das Remis. Dazu hatte Kuduzov beim Stand von 1:1 noch eine riesige Gelegenheit, und nach der Pause parierte der Schlussmann der Schaidter in der lang anhaltenden Druckphase der Gäste einen Schuss von Sebastian Schmidt prächtig. Mit dem 2:2 hat der Tabellendritte auf jeden Fall einen totalen Fehlstart vermieden.