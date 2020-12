Wer Lust hat, sich am Sonntag, 6. Dezember, zum Nikolaustag am „Santa Run“ zu beteiligen, kann das in diesem Jahr in digitaler Form tun. Darauf hat Britta Blankenfuland hingewiesen, die in der Initiative der Landesregierung „Land in Bewegung“ als Bewegungsmanagerin für den Kreis Bad Dürkheim zuständig ist.

Der „Santa Run“ soll seit 2016 Spaß an der Bewegung in den Vordergrund stellen, wenn Menschen in Nikolausverkleidung am 6. Dezember gemeinsam eine sechs Kilometer lange Strecke laufen und abends zusammen an der Bühne des Radiosenders „Antenne“ feiern. Da „gemeinsam“ und „feiern“ in diesem Jahr der Pandemie schwierig ist, rufen der Sender und die Landesinitiative nun zum digitalen Lauf auf.

Alle verkleideten Nikolaus-Läufer können auf ihrer Lieblingsstrecke sechs Kilometer hinter sich bringen und ein „Beweisfoto“ auf den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #shareyoursantarun2020 teilen. Danach kann dann auch ein Plätzchen mehr gegessen werden. unn