Zwischen Mitternacht und 8 Uhr haben Unbekannte am Samstag, 14. Mai, auf einem Privatgrundstück in der Denkmalstraße in Freinsheim ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Rad der Marke Ghost, Modell Hibride SL AMR. Der Schaden beträgt 6200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.