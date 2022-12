Am Wochenende findet in Oberhaching bei München der Hockey-U15-Länderpokal in der Halle statt. Vom DHC sind zwei Spielerinnen und drei Spieler dabei. Die Gegner für Mädchen und Jungen sind in den Gruppenspielen ganz unterschiedlich.

Die Schwestern Lili und Kathalena Rall sind die DHC-Spielerinnen, die von Landestrainerin Claudia Krafsczyk für den U15-Länderpokal nominiert wurden.

Aufgrund der Platzierungen beim Turnier 2019 (in den Jahren 2020 und 2021 fand der Länderpokal Coronabedingt nicht statt) tritt die Rheinland-Pfalz/Saar-Auswahl in einer der höheren Gruppen an und kämpft somit um den Klassenerhalt, eine schwere Aufgabe gegen traditionell starke Teams aus Bayern, Baden-Württemberg und Westdeutschland. Je nach Verlauf der Gruppenspiele am Samstag geht es am Sonntag entweder ins Halbfinale, die Platzierungsspiele oder in die Relegation gegen mögliche Aufsteiger.

Anreise bereits am Freitag

Bei den Jungs sind Leon Lang, Jonah Haas und Emil Vörg die Dürkheimer Vertreter im Team von Landestrainer Daniel Radmann. Die Rheinland-Pfalz/Saar-Auswahl tritt in der unteren Gruppe an und will versuchen, sich einen Aufstiegsplatz zu erkämpfen. Gegner werden die mitteldeutsche Auswahl, Brandenburg und Schleswig-Holstein sein. Bei entsprechendem Erfolg winkt die Teilnahme an den Relegationsspielen am Sonntag.

Beide U15-Mannschaften reisen bereits am Freitag nach Bayern zum Austragungsort in der Sportschule Oberhaching.