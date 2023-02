Die von der Deutschen Glasfaser mit dem Breitbandausbau in Erpolzheim beauftragte Baufirma hat ihre Arbeiten am Donnerstag wieder aufgenommen.

In der vergangenen Woche war die Baufirma nach Differenzen über die Ausführung im Eichgarten gleich am ersten Tag wieder abgezogen. „Wir wollen unseren Vertrag erfüllen“, sagte Thorsten Schöning, Bauleiter der Deutschen Glasfaser, am Donnerstag zur RHEINPFALZ. Eine Woche habe die Rechtsabteilung des Unternehmens den Vertrag überprüft und daraufhin das Okay zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten gegeben. „Wir haben eine Genehmigung zum Bau im Eichgarten bis zum 24. Februar und bis dahin werden wir auch hier weiter bauen“, so Schöning. Er bedauere, dass man durch die Differenzen eine Woche verloren habe. Denn bis zum 24. Februar habe man in der Straße eigentlich fertig sein sollen. „Ohne den Einsatz einer Fräse wäre das durch die Betonschicht aber nicht möglich gewesen“, betonte Schöning.

Verbandsgemeinde lehnt Fräs-Methode ab

Die Verbandsgemeinde Freinsheim hatte die Baufirma darauf aufmerksam gemacht, dass der Einsatz einer Fräse zum Verlegen der Leerrohre nicht gestattet sei. So wird befürchtet, dass Leitungen beschädigt werden könnten. Die Deutsche Glasfaser hat dem widersprochen: Im Kooperationsvertrag sei diese Methode aufgeführt gewesen.

Nach Auskunft Schönings soll es am Dienstag Gespräche mit der Verbandsgemeinde über das weitere Vorgehen in Erpolzheim geben. Der Pressesprecher der Deutschen Glasfaser hatte bereits angekündigt, dass der Bautrupp, der für die Arbeiten in Erpolzheim zusammengestellt wurde, anderweitig eingesetzt werde, sollte das Gespräch ohne Ergebnis verlaufen.

Überregionale Anbindung über Ellerstadt

Genau ein Jahr nach dem Start der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser in der Verbandsgemeinde Freinsheim sollte der privatwirtschaftliche Breitbandausbau in Erpolzheim starten. Erpolzheim gehörte bei der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser im vergangenen Jahr mit Kallstadt und Bobenheim am Berg zu den Orten der Verbandsgemeinde, in dem die erforderliche Grenze von 33 Prozent am schnellsten erreicht wurde. Das Unternehmen wollte in Erpolzheim wegen einer Umplanung im Bereich des Backbone beginnen, also dem Basisnetz oder dem „Rückgrat“ der Telekommunikation. Die überregionale Anbindung sollte über Ellerstadt erfolgen. Erste Hausbegehungen haben in Erpolzheim bereits stattgefunden.