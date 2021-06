Am Dienstag gegen 13 Uhr ist die Feuerwehr wegen einer Ölspur in den Portugieserweg in Wachenheim gerufen worden. Wie sich herausstellte, verteilte ein Müllfahrzeug aufgrund eines technischen Defektes Öl auf mehreren Straßen im Stadtgebiet. Mit im Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr die Polizei, der Bauhof Wachenheim und mehrere Reinigungsfahrzeuge der Firma Höhl. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 16 Uhr. Die Spezialfahrzeuge der Reinigungsfirma waren bis in die Abendstunden damit beschäftigt, die Ölspuren zu beseitigen.