Dass es für die Damen des Dürkheimer HC in der ersten Hallensaison in der Zweiten Regionalliga Süd so gut laufen würde, hätte niemand erwartet. Was an Erfahrung fehlte, konnte das Team teilweise durch Leidenschaft und Kampfeswillen wettmachen.

Klassenerhalt hieß das Saisonziel der Dürkheimer Hockeydamen, ein sehr guter dritter Platz hinter den beiden Aufstiegsaspiranten ist es geworden. Das Dürkheimer Trainergespann