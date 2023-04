Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Statt des bekannten Wurstmarkt-Riesenrads „Jupiter“ wird sich ab Freitag der „City Star“ an der Saline drehen. Deshalb ist den Sozialen Medien eine hitzige Diskussion entbrannt. Auch eine Tour nach Friedrichshafen an den Bodensee wird geplant. Denn dort hat „Jupiter“ Station gemacht.

„Wir treffen uns am Riesenrad.“ Diesen häufig benutzten Wurstmarkt-Spruch will der Dürkheimer Steffen Krebs auch in Corona-Zeiten aufleben lassen. Mit dem Riesenrad