Es hat nicht gereicht – nach der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den Rüsselsheimer RK bleibt dem Dürkheimer HC am Ende nur der Zweite Rang in der Zweiten Regionalliga Süd hinter dem Meister aus Hessen. Mannschaft und Trainer müssen zugeben, dass der Gegner an diesem Tag besser war.

Erschöpft und frustriert sanken die DHC-Spieler nach dem Schlusspfiff auf den Kunstrasen, während die Rüsselsheimer sich vom zahlreich mitgereisten Anhang zu Recht für die