Kaum waren am Freitag um 16 Uhr die 2G-Zugänge auf dem Dürkheimer Adventsmarkt geöffnet, bildeten sich bereits die ersten Schlangen an den Einlasskontrollen. An der Ludwigskirche stand für die Kinder eine kleine Eisenbahn parat, am anderen Zugang am Kurhaus wurden die hungrigen Gäste gleich bei mehreren Essensständen fündig. Wer nicht gleich am Ludwigsplatz beim Glühwein verweilen wollte, flanierte zu den Buden und zur Pfälzer Krippe im oberen Kurpark, wo jedoch vier Stände wegen kranker Betreiber geschlossen blieben. „Wir versuchen fürs Wochenende noch Ersatz zu bekommen“, sagte Mit-Organisator Christian Handrich, der die Besucherzahlen im Blick behielt. Denn höchstens 1000 Gäste dürfen aufs Gelände. „Es ist schön, dass wir es machen, trotzdem hat man ein mulmiges Gefühl“, bekannte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Beigeordneter Karl Brust (SPD) freute sich über die Besucher, die sich bislang „sehr vernünftig“ verhielten. Am Samstag und Sonntag ist der Dürkheimer Advent von 11 bis 21 Uhr geöffnet.