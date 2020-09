Auch der Creole-Sommer, den der Badehaisel-Verein seit einigem Jahren regelmäßig im Badehaisel am Burgtalweiher in Wachenheim ausrichtet, muss unter dem Virus aus China leiden. Doch wird es zumindest zwei Konzerte im Freien geben.

Das Trio Caballeros spielt am Samstag, 12. September, ab 19 Uhr. Die drei Musiker bieten mit Akkordeon, Gitarre und Posaune Weltmusik. Inspiriert ist ihr Stil sowohl von internationalen, wie auch von pfälzischen Einflüssen. Spielfreude und Spontaneität gelten als das Markenzeichen ihrer Konzerte. Mit mitreißende Rhythmen wollen die Musiker das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Am Sonntag geht es um 16 Uhr mit der Gruppe Bändi weiter. Die Band, die 2011 mit dem Creole- Weltmusikpreis Hessen ausgezeichnet wurde, spielt finnischen Tango, dies äußerst authentisch. Seit den 1930er-Jahren gibt es in Finnland eine Tangoszene. Bändi greife diese Tradition ideenreich auf. Die Band verarbeitet laut der Ankündigung Elemente von Pop, Jazz, Klezmer und Blues, um dann doch wieder bei den Melodien des finnischen Tangos zu landen.

Essen, Kinderprogramm und Tanz gestirchen

Wegen der Pandemie muss in diesem Jahr auf kulinarische Angebote, Kinderprogramm, Creole-Kreativ und Tanz verzichtet werden.

Creole als Zeichen für Vielfalt und kulturelle Freiheit sowie für Weltoffenheit und Toleranz sei derzeit wichtiger als je zuvor, so die Aktiven des Badehaisel-Vereins.

Bei den beiden Konzerten im Freien wird jedem Zuhörer ein fester Sitzplatz zugewiesen. Der Eintritt für jedes der Konzerte kostet fünf Euro. Um Voranmeldung unter www.badehaisel.de oder telefonisch unter 015150784788 wird gebeten.