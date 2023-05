Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim hat am Sonntag (15 Uhr) in der Abstiegsrunde eine knifflige Partie vor der Brust. Die Reise geht zum SV Minfeld. Die Südpfälzer sind so gut wie abgestiegen, lassen sich bisher aber trotz aussichtsloser Lage nicht hängen.

Rückblende: Am 10. April schlägt Weisenheim 08 Haßloch 4:1. Es ist der dritte Sieg in Folge, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt satte acht Punkte. Der Klassenverbleib