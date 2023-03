Einen Schaden von 1750 Euro hat eine betrunkene Autofahrerin nach Polizeiangaben am Freitag gegen 21.40 Uhr in der Speyerer Straße in Ellerstadt verursacht. Ein Zeuge beobachtete die 39-Jährige dabei, wie sie mit ihrem weißen Kia versuchte, an der dortigen Straßensperrung zu wenden und dabei dreimal gegen eine Gartenmauer stieß. Er sprach die Frau an, verständigte die Polizei, da er Alkoholgeruch wahrnahm, und hinderte die Betrunkene an der Weiterfahrt. Die Beamten rochen den Alkohol ebenfalls, ein Test ergab 2,62 Promille. Deshalb nahmen sie die Kia-Fahrerin mit zur Dienststelle, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Ellerstadterin muss nun bis zur Entscheidung des Gerichts auf ihr Auto verzichten. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.