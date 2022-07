An der B271 bei Herxheim am Berg hat einen 33-Jährige in der Nacht zum Freitag gegen 0.10 Uhr betrunken einen Unfall verursacht. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Frau war mit ihrem BMW X6 von der Alex-Weinlounge nach links auf die Bundesstraße gefahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Bad Dürkheim kommenden Mercedes, nahm diesem die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzen 5000 Euro.

Ermittlung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerstein wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da sie unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hat.