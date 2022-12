Rund 500 Kerzen haben beim Lichtergottesdienst am Freitagabend die protestantische Kirche in Grethen erleuchtet. Die hatten zwölf Helfer – elf Mädchen, ein Junge – aufgestellt und an die 80 bis 85 Besucher verteilt. „Obwohl es kein klassischer Jugendgottesdienst war, hatten unsere Ehrenamtlichen großen Spaß daran. Der Altar war voller Kerzen, und alle haben wir die tolle Atmosphäre genossen“, schwärmt Jugendreferent Klaus-Dieter Fritz gegenüber der RHEINPFALZ. Unter den Teilnehmern seien neben den Jugendlichen und Senioren viele Leute mittleren Alters gewesen. Auch Familien mit Kindern hätten sich den besonderen Gottesdienst, den die Jugendkirche einmal jährlich vorm dritten Advent organisiert, nicht entgehen lassen. „Die jüngste Besucherin war ein zweijähriges Mädchen“, berichtet Fritz. Musikalisch begleitet habe das Ganze die Band !nspiration. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Lichtergottesdienst in der Schlosskirche stattgefunden, davor in der Klosterkirche.