Ihm war zur Last gelegt worden, eine sehr große Menge kinderpornografisches Material besessen zu haben: Ein 55-Jähriger aus Weisenheim am Sand ist vor dem Amtsgericht Frankenthal am Donnerstag zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung, verurteilt worden. An die Bewährung hat der Vorsitzende Richter André Bohlender einige Auflagen geknüpft.

Dass der 55-Jährige kinderpornografische Bilder und Videos als Dateien besitzt, war durch einen Zufall herausgekommen. Hacker hatten die Firma, in der er angestellt war, angegriffen.