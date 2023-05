Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga erwartet Rot-Weiss Seebach am Sonntag, 16 Uhr, den TuS Knittelsheim. Die Südpfälzer spielen noch um die Vizemeisterschaft. Es ist die letzte Partie für Seebachs Trainer Roland Beck.

„Für mich endet eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Rot-Weiss ist mein Verein, bei dem ich mich immer wohl gefühlt habe“, sagt der scheidende Coach. Beck hatte in