In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West geht der Trend weg vom Sonntag als Spieltag. Immer mehr Partien werden unter der Woche angepfiffen. Auch in dieser Woche ist das so, denn Rot-Weiss Seebach II und TuS Wachenheim spielen bereits am Donnerstag. Der SV Weisenheim II tritt ebenfalls am Donnerstag an.

Trotz einer 2:0-Führung ist der TuS Wachenheim beim TuS Gronau mit einer 2:3-Niederlage aus dem Kreispokal ausgeschieden. Dabei fielen die drei Gegentore binnen zehn Minuten, was das Pokalaus noch schmerzlicher macht. Der Wunsch von Trainer Michael Acker, im Viertelfinale gegen ein Team aus der A-Klasse zu spielen, hat sich damit zerschlagen. Revanche kann sein Team am Donnerstag, 19.30 Uhr, nehmen, wenn die Gronauer zum Punktspiel ins Stadion „Am alten Galgen“ kommen. Mit einem Sieg können die Wachenheimer den Anschluss an die Verfolgergruppe von Spitzenreiter SG Mußbach herstellen. Der Tabellenzwölfte sollte keine unlösbare Aufgabe darstellen.

Rot-Weiss Seebach II erwartet ebenfalls am Donnerstag, 19.30 Uhr, in einem Nachholspiel den Ranglistenelften SG Böhl-Iggelheim II. Dieses Team ist nicht zu unterschätzen, denn die SG hat zuletzt Mutterstadt II 2:1 geschlagen und in Gronau beim 2:2 einen Zähler entführt. Die Seebacher hingegen haben erwartungsgemäß die Punkte aus dem Spiel in Hambach bekommen. Die abgebrochene Partie wurde so gewertet, wie es beim Abbruch stand, nämlich mit 4:0 für Rot-Weiss. So kann sich das Team der Trainer Marcel Beck und Christian Schwindinger mit einem Erfolg gegen Böhl-Iggelheim II auf Rang zwei verbessern. Am Sonntag, 12.30 Uhr, sind die Rot-Weissen erneut im Einsatz und erwarten die FG 08 Mutterstadt II. Da wird eine Topleistung nötig sein, um drei Punkte zu behalten.

Friedelsheim vor Herkulesaufgabe

Der TuS Friedelsheim hat eine Herkulesaufgabe vor der Brust, denn am Sonntag, 15 Uhr, geht es zum souveränen Spitzenreiter SG Mußbach. Der Tabellenführer hat alles sechs Begegnungen gewonnen und zuletzt sogar das Gipfeltreffen beim VfL Neustadt mit 2:1 für sich entschieden. Die beiden Treffer der Mußbacher fielen in der 85. Minute und der Nachspielzeit, was belegt, dann es nicht nur fußballerisch stimmt, sondern auch die Moral intakt ist. Doch Friedelsheim ist Dritter, kann unbeschwert aufspielen und hat nichts zu verlieren. Die Mannschaft von Spielertrainer Nicolas Wrede hat die Punkte aus dem Auswärtsspiel bei der SG Dannstadt/Rödersheim kampflos bekommen, weil die SG nicht angetreten ist.

Nach vielen Niederlagen, teils deftigen Schlappen, die schon das Schlimmste befürchten ließen, hat der TV Ellerstadt ein Lebenszeichen gesendet. Das Team von Spielertrainer Dominik Geeren hat am vergangenen Freitag die SG Elmstein/Iggelbach überraschend 3:1 geschlagen und den ersten Saisonsieg gefeiert. Dieser Erfolg müsste dem Team eigentlich Auftrieb und Selbstvertrauen geben. Allerdings müssen die Ellerstadter am Sonntag, 17.30 Uhr, bei der TSG Deidesheim II antreten, wo die Trauben hoch hängen werden. Deidesheim hat viel Qualität und gilt als Kandidat für einen Platz im oberen Drittel.

Der SV Weisenheim II scheint in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord mit Rang elf etwas unter Wert platziert. „Die Niederlage in Kirchheim haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir könnten viel besser dastehen“, hadert Trainer Michael Koback. Doch die Blau-Roten müssen nicht lange warten, um die Scharte auswetzen zu können. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, sind die Weisenheimer in einem Nachholspiel Gastgeber von der SG Leiningerland, einem Team aus dem gesicherten Mittelfeld. „Ein guter Gegner, doch wenn unsere Form stimmt, können wir ihn schlagen“, ist Koback optimistisch. Am Sonntag, 12 Uhr, folgt das nächste Heimspiel gegen die VT Frankenthal, die Platz 14 belegen. Holt der SVW aus diesen beiden Partien die optimalen sechs Punkte, reicht es für den angestrebten Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Dort ist bereits der FV Freinsheim II platziert, genauer gesagt auf Rang fünf. Die am Wochenende ausgefallene Partie beim TuS Sausenheim ist auf Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, neu angesetzt worden. Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst muss die Mannschaft von Spielertrainer Tobias Haffke am Sonntag, 12.30 Uhr, zu Hause die Hürde VfR Frankenthal II nehmen. Dies dürfte nicht einfach werden, denn die Gäste stehen auf dem dritten Tabellenplatz und kommen zu einem Verfolgerduell nach Freinsheim. Für den seit fünf Spielen ungeschlagenen FVF ist dies eine richtungsweisende Partie.