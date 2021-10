Anlässlich des Erörterungstermins im Planfeststellungsverfahren zur Aufweitung der Bahnüberführung in Dackenheim am 4. November in der Salierhalle hat die örtliche Bürgerinitiative am Samstag zu einer Demonstration gegen das Projekt aufgerufen. Startpunkt ist um 11 Uhr der Platz an der katholischen Kirche. Die Initiative befürchtet eine Zunahme des Schwerlastverkehrs und eine Zerstörung des Naturdenkmals Lösshohl. Der Demonstrationszug soll nach Angaben des Sprechers Matthias Fankhänel von der Kirche aus über die K2 durch die Lösshohl bis zur Eisenbahnbrücke gehen.