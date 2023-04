Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bürgerbeteiligung ist in Kallstadt derzeit sehr gefragt. Für gleich zwei verschiedene Formen gibt es derzeit Zuschüsse und deshalb müssen Ergebnisse her. Doch wie soll ein Dorf in der Corona-Pandemie seine Zukunft gestalten?

Nur mit digitaler Hilfe können die Kallstadter derzeit zusammen kommen und Ideen entwickeln. Moderator Martin Tielmann vom Beratungszentrum Kobra in Landau benutzt aber wie immer einen Stift,