Auf der K 16 zwischen Wachenheim und Lindenberg sei am Donnerstag, 2. September, gegen 16.40 Uhr ein aus Richtung Lindenberg kommender Autofahrer anscheinend so weit links gefahren, dass er mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs in Höhe des Wanderparkplates Oppauer Hauses den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs gestreift hat. Das teilt die Polizei mit. An dem entgegenkommenden Fahrzeug sei am Spiegel ein Schaden im Wert von etwa 250 Euro entstanden. rhp