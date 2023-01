Weil er die Blitzer-App auf seinem Handy aktiviert hatte, muss ein 69-Jähriger ein Bußgeld von 75 Euro zahlen. Außerdem bekommt er noch einen Punkt in Flensburg. Nach Polizeiangaben wurde der 69-Jährige am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand kontrolliert. Dabei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass er eine Blitzer-Warn-App auf seinem Handy installiert und während der Fahrt verwendet hatte. Denn das Mobiltelefon lag in der Mittelkonsole mit eingeschaltetem Bildschirm. Für Autofahrer ist die Nutzung einer solchen App während der Fahrt verboten.

Bei Blitzer-Apps melden Nutzer den Standort einer Radarfalle meist übers Handy an den App-Anbieter. Danach bekommen alle Autofahrer, die diese App geöffnet und GPS aktiviert haben, eine Meldung, sobald sich das eigene Auto dem Standort des Blitzers nähert.