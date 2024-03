In der Verbandsgemeinde Freinsheim finden in diesem Jahr acht verkaufsoffene Sonntage statt. Die Genehmigung dafür hat am Dienstag der Verbandsgemeinderat erteilt, nachdem die zuvor angeschriebenen Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände sowie die Kirchen keine negative Stellungnahme dazu eingereicht hatten.

In der Stadt Freinsheim hat der Gewerbeverein insgesamt vier Termine beantragt. Geöffnet sind die Geschäfte am 21. April anlässlich des Blütenfestes, am 2. Juni (Altstadtfest), am 21. Juli (Stadtmauerfest) sowie am 22. September (kulinarische Weinwanderung).

In Weisenheim am Berg plant der Gewerbe- und Verkehrsverein mit drei Terminen. Diese sind am 12. Mai anlässlich des Partnerschafts-, Wein- und Heimatfestes, am 18. August (Kerwe und Winzertafel) sowie am 10. November anlässlich des Stutzenfestes.

Der Gewerbeverein in Weisenheim Sand will die Geschäfte am 28. April anlässlich des Frühlingsfestes öffnen.