Gute Nachrichten für einige Schulen, Vereine und Jugendeinrichtungen im Landkreis: Die Stiftung des Landkreises hat insgesamt 30.000 Euro Förderung für Projekte zugesichert.

Insgesamt rund 30.000 Euro Fördergelder hat die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung zahlreichen Projekten im Landkreis zugesichert. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, erhalten Schulen, Vereine und Jugendeinrichtungen somit Beträge zwischen 100 und 4000 Euro. Die Stiftung des Landkreises bezuschusst kulturelle oder gemeinnützige soziale Projekte, Umweltschutzmaßnahmen, Jugendarbeit in Vereinen, Jugendfahrten und Bildungsreisen für Jugendliche. Diese Unterstützung, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld in der Mitteilung zitiert, sei „wichtiger Beitrag, um junge Menschen in ihren vielfältigen Interessen und Talenten zu fördern, sie mit Kultur und Begegnung zu bilden und sportlich weiterzubringen“. Ihlenfeld gehört ebenso wie die Kreisbeigeordneten und die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen dem Stiftungsvorstand an. „Es ist immer wieder beeindruckend, wie vielfältig engagiert die Vereine, Institutionen, Einrichtungen und Schulen im Landkreis sind. Wir freuen uns jedes Jahr über die Vielzahl an Bewerbungen – und noch mehr über die Projekte, die wir als Stiftung dann auch unterstützen können“, betont Ihlenfeld. Jedes Jahr vergibt die Stiftung des Landkreises auch den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement im Gesamtwert von 6000 Euro. Er wird am Sonntag, 28. April, 11 Uhr, im Kreishaus verliehen.