Bei einem Unfall ist am Dienstag gegen 10 Uhr ein 18-Jähriger in der Bahnhofstraße in Freinsheim verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Er war mit seiner „125er“ in Richtung Ungstein unterwegs. Ein 59-jähriger hat ihn wohl übersehen, als er die Fahrertür seines am rechten Straßenrand abgestellten Autos öffnete. Der 18-Jährige fuhr gegen die Tür und verletzte sich dabei leicht an Händen und Hüfte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6500 Euro.