Dem Polizeibericht vom Mittwoch zufolge hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in der Wormser Straße in Bad Dürkheim einen geparkten Opel Caravan beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter. Die Beamten vermuten als Unfallursache ungenügenden Abstand. An der Stoßstange des Opels entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.