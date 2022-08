Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere Kupferkabel von einer Baustelle am Herxheimer Bahnhof gestohlen. Laut Polizei entstand ein hoher Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Kabel waren auf der Baustelle gelagert oder an verschiedene Arbeitsgeräte angeschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.