Bei zwei Verkehrskontrollen hatte die Polizei zwar keine Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren, dafür gab es anders zu beanstanden, wie es im Polizeibericht heißt. In der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim überwachte die Polizei am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr den Verkehr. Zwei Autofahrer waren nicht angeschnallt, weitere zwei waren es bei einer anschließenden Kontrolle an der B 37 in höhe des Industriegebiets. Dort sind auch drei Verkehrsteilnehmer über rote Ampeln gefahren.