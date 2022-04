Männer mit Hypertonie nehmen Ärger anderer Personen verstärkt wahr – Neuer Ansatz für präventive Therapie

Bluthochdruck ist eine Krankheit. Doch meist hat sie keine erkennbare organische Ursache. Fachleute sprechen dann von einer essenziellen Hypertonie. Die Gesundheitspsychologinnen Alisa Auer und Petra Wirtz von der Universität Konstanz sind nun der Frage nachgegangen, ob psychologische Faktoren als Ursache eine Rolle spielen.

Tatsächlich zeigte sich, dass essenzielle Hypertoniker im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit normalem Blutdruck häufiger Ärger in Gesichtern anderer Personen erkennen. Zudem scheint eine solche Ärgerüberschätzung über die Jahre dann zu Bluthochdruck beizutragen, wenn jemand dazu tendiert, sich oft zu ärgern. Diese Tendenz wird als Eigenschaftsärger bezeichnet.

Wahrnehmung von Mischemotionen untersucht

In ihrer Studie, an der 145 Männer teilnahmen, legten die Forschenden den Probanden verschiedene Bilder vor. Diese zeigten Menschen, die verärgert waren. Allerdings war Ärger nie alleine abgebildet, sondern kombiniert mit einer von drei anderen Emotionen: Angst, Freude und Traurigkeit. Hintergrund ist, dass der Ausdruck einer einzigen Emotion in einem Gesicht im Alltag eher selten vorkommt. Häufiger zeigen Menschen Mischemotionen.

Emmanuel Macron scheint nicht einverstanden mit dem Gehörten. Ist er erstaunt oder wütend? Oft lässt sich der Gesichtsausdruck nicht eindeutig interpretieren. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die computertechnisch bearbeiteten Bilder zeigten jeweils zwei Emotionen in unterschiedlich starken Ausprägungen. Die Teilnehmer wurden gefragt, welche Emotion sie auf den Bildern sahen.

„Die Hypertoniker haben häufiger Ärger erkannt als eine andere Emotion“, fasst Alisa Auer die Ergebnisse zusammen. „Sie überschätzten den Ärger in den gezeigten Gesichtern gegenüber unserer Vergleichsgruppe mit normalem Blutdruck.“ Wirtz ergänzt: „Das Erkennen von Ärger anderer Personen scheint zudem zu beeinflussen, ob sich hoher Eigenschaftsärger überhaupt auswirkt und es zu Blutdruckanstiegen kommt.“ Somit sei Bluthochdruck etwas, bei dem zwischenmenschliche Faktoren eine Rolle zu spielen scheinen.

Behandlung von Bluthochdruck verbessern

Auer und Wirtz hoffen, dass ihre Ergebnisse von anderen Forschenden aufgegriffen und experimentell weiter bestätigt werden. „Ein nächster Schritt wäre dann, dass Personen mit essenzieller Hypertonie gezielter unterstützt werden können“, sagt Auer, die in der Psychologie promoviert. Im Blick hat Auer „therapeutische Behandlungen, die die Wahrnehmung des sozialen Umfelds adressieren, mit dem Ziel, sich vom Ärger anderer weniger ,anstecken’ zu lassen“.

Von Bluthochdruck sind überwiegend Männer betroffen. Nicht immer ist die Ursache organisch nachzuvollziehen. Foto: dpa/Hauke Christian Dittrich Emmanuel Macron scheint nicht einverstanden mit dem Gehörten. Ist er erstaunt oder wütend? Oft lässt sich der Gesichtsausdruck nicht eindeutig interpretieren. Foto: dpa/Kay Nietfeld Olaf Scholz ist die Wut hingegen ins Gesicht geschrieben. Foto: dpa/Kay Nietfeld Bisher werden mit Medikamenten Symptome des Bluthochdrucks behandet. Künftig sind andere präventive Behandlungen denkbar. Foto: dpa/Matthias Hiekel Die Kontrollmöglichkeiten sind vielfältig. Foto: Dpa/Aktiia Foto 1 von 5

Wichtig wären derartige Ansätze, weil Bluthochdruck-Medikamente bisher nur die Folgen der Hypertonie abschwächen, nicht aber ursächlich wirken. Hinzu kommt, dass Bluthochdruck einer der Hauptrisikofaktoren für Herzkreislauf-Erkrankungen ist. Diese machten im Jahr 2020, wie auch in den Vorjahren, die häufigsten Todesursachen in Deutschland aus, wie das Statistischen Bundesamt mitteilt. „Mit 338.001 Verstorbenen war gut ein Drittel (34 Prozent) aller Sterbefälle auf Herzkreislauf-Erkrankungen zurückzuführen“, so das Statistische Bundesamt in seiner Pressemitteilung. Vor allem bei älteren Menschen führten diese Erkrankungen zum Tod: 93 Prozent der an einer Krankheit des Herz-Kreislaufsystems Verstorbenen waren 65 Jahre und älter.

Die beiden Forscherinnen wollen in einer Folgestudie nun auch Frauen in den Blick nehmen. Bekannt ist, dass sie Emotionen möglicherweise anders wahrnehmen als Männer und es weniger Frauen gibt, die an Bluthochdruck leiden.