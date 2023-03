Passagier- und Frachtflugzeuge, Militärmaschinen, Hubschrauber, Segelflieger, Heißluftballone, Transportdrohnen und Lufttaxis: Die Überwachung und Koordination im Luftraum wird immer komplexer und anspruchsvoller.

Unter dem Titel „SafeSky“ entwickelt die Fachhochschule (FH) Aachen mit Partnern ein System, das alle verfügbaren Daten bündeln und den Luftverkehrsteilnehmern zur Verfügung stellen soll. Derzeit werden den Wissenschaftlern zufolge unterschiedliche Systeme zur Luftverkehrsüberwachung genutzt, die nicht zueinander kompatibel seien. „Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, Luftverkehr für alle sicherer zu machen“, erläutert Georg Ziegler vom Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik das Ziel des Projekts.

Die Forscherinnen und Forscher haben es demnach mit gewachsenen Strukturen zu tun. Die bestehenden Systeme könnten untereinander nicht kommunizieren und ihre Daten würden nicht zentral gesammelt, fusioniert und verteilt. „Derzeit werden der Flugsicherung und den Besatzungen flugsicherheitsrelevante Informationen technologisch vorenthalten“, betont Ziegler. Gefährliche Annäherungen zwischen Luftfahrzeugen, bei denen in besonders schwerwiegenden Fällen Kollisionen in der Luft drohen, würden bereits heute regelmäßig dokumentiert. Ein Anstieg der Luftverkehrsleistungen sowie das Aufkommen neuartiger Luftfahrzeuge – wie Transportdrohnen oder Lufttaxis – werde zu weiteren Herausforderungen in der Steuerung der Verkehre führen.

Der wissenschaftliche Reiz des Projekts liege darin, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen und zu synchronisieren. Wenn das gelinge, soll das so erzeugte Luftlagebild den Luftverkehrsteilnehmern in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Als Modellregion zur Erprobung des neuen Systems wurde die Braunkohleregion zwischen Aachen und Jülich ausgewählt. „Wir haben hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Luftverkehrsarten und Lufträumen“, sagt Georg Ziegler. Er verweist auf die internationalen Flughäfen unter anderem in Köln, Düsseldorf, Lüttich und Eindhoven sowie auf Fliegerhorste.