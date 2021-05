Eine zu salzreiche Ernährung erhöht nicht nur den Blutdruck, sondern stört auch die Immunabwehr, hat das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin entdeckt. So drosselt zu viel Natrium im Blut die Energieausbeute der Mitochondrien, der Zellkraftwerke. Das schlage auf die Fresszellen (Bild) zurück, die Keime aufspüren: Zwar bekämpften sie Erreger dann besser, das treibe aber auch Entzündungen an. Die Störung halte nach salzreichem Essen aber nicht dauerhaft an, so die Forscher.