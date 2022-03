Auch wenn eine Wunde entsteht, leiten die Zellen ein Programm ein, Autophagie genannt. Das hat die Universität Köln entdeckt. Dass die Autophagie nicht nur bei Stressreaktionen in Zellen angeschaltet wird, sondern genauso eine Rolle bei der Wundheilung spielt, wusste die Forschung bislang nicht. Normalerweise verschlingen autophagische Bläschen in der Zelle Eindringlinge oder zelleigenes Material wie angesammelte Eiweißklumpen. Das Material wird recycelt und versorgt die Zelle so unter Stressbedingungen mit Rohstoffen.