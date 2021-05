Beim Kaffeesieder findet der Österreicher seit Ende des 17. Jahrhunderts seinen Raum: zum Spielen und Schreiben, Nachdenken, Lesen und Debattieren, schlicht: zum Sein.

Man soll ja versuchen, auch in den bösesten Situationen immer das Gute zu sehen. Ob das zur Gründungslegende der Wiener Kaffeehäuser beigetragen hat? Sie erzählt uns nämlich: 1683 standen die Türken vor den Toren, zum zweiten Mal nach 1529. Monatelang belagern sie die Stadt, erfolglos. Bei ihrem Abzug hinterlassen sie einige Säcke voller Kaffeebohnen, die in den Besitz eines Kuriers namens Kolschitzky gelangten. Und der gründet damit das allererste Kaffeehaus in Wien.

Belege für diese Geschichte gibt es nicht; wie so vieles ist sie vermutlich nur ein Wiener Schmäh. Die Anfänge des Kaffeehauses fallen aber in die Türkenzeit, wie Käthe Springer-Dissmann in ihrem Beitrag „Eine Melange, bitte“ im Sammelband „Das Wiener Kaffeehaus“ erläutert.

Der erste Kaffeesieder – so nennen sich die Wiener Kaffeehausbetreiber bis heute – war ein Armenier namens Johannes Diodato, der vom Kaiser für seine Dienste als Kurier entlohnt wurde: mit einer Lizenz „den Caffée in einem offenen Gewölb ausschäncken zu mögen“. Das war 1685 und der Beginn einer jahrhundertelangen Erfolgsgeschichte. 2011 nahm die Unesco die Wiener Kaffeehauskultur in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf. „Die Kaffeehäuser sind ein Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht“, heißt es etwas unphysikalisch.

Der Treibstoff der Aufklärung

Wien am Beginn des 18. Jahrhunderts ist wie viele europäische Städte ein Ort im Umbruch. Der Adel ist nicht mehr allein tonangebend, das aufstrebende Bürgertum zeigt Selbstbewusstsein. Koffein wird zum „Treibstoff der Aufklärung“, so der Musikhistoriker John A. Rice. Im Kaffeehaus genießt man nicht nur das schwarze Heißgetränk und vergnügt sich bei Würfel-, Schach-, Karten- oder Billardspiel; man tauscht sich aus, diskutiert politische Ideen.

Zuvor hat man sich mit Nachrichten aus Stadt, Land und Welt versorgt, über das damals noch junge Medium Zeitung. Im Kaffeehaus liegen diverse Publikationen aus, kostenlos – Abonnements sind damals zu teuer. Unter der Hand kursieren hier auch die Blätter, die von der Regierung verboten wurden. Kein Wunder, dass der Obrigkeit die Kaffeehäuser verdächtig sind und sie Spitzel schickt, um Regimekritiker und Revolutionäre auszukundschaften.

Studenten und Gelehrte, Handwerker, Geschäftsleute, Künstler und Musiker, Adlige, sie alle gehen im Kaffeehaus ein und aus, treffen sich auf Augenhöhe, ohne Klassendenken und Standesdünkel. Es ist das Gefühl von Gleichheit, das den Reiz dieses Ortes ausmache, meint O. Rudolfiner 1899 in „Das moderne Kaffeehaus“: Es sei „das gleichberechtigende Territorium für alle Arten unabhängiger Geister geworden. Es ist eine gemeinsame Stätte geworden für Jene, die sonst keine Gemeinsamkeiten haben“.

Krisen unter Napoleon und Hitler

Der Schriftsteller Stefan Zweig (1881 bis 1942), geboren und aufgewachsen in Wien, erinnert sich in „Die Welt von Gestern“ so an den Lieblingsort seiner Jugend: „Es ist eigentlich eine Art demokratischer, jedem für eine billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen kleinen Obolus stundenlang sitzen, diskutieren, schreiben, Karten spielen, seine Post empfangen und vor allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen und Zeitschriften konsumieren kann.“ Nichts habe „so viel zur intellektuellen Beweglichkeit des Österreichers beigetragen“ wie der Besuch im Kaffeehaus.

Krisen erlebt das Kaffeehaus mehrfach in seiner Geschichte: 1808 etwa, als Österreich der Kontinentalsperre beitritt, die Napoleon gegen Großbritannien erlassen hat. Die Kaffeeimporte brechen aufgrund der horrenden Zölle ein. Um zu überleben, erweitern die Kaffeesieder ihr Angebot um alkoholische Getränke wie Wein und um warme Speisen – beides ist bis heute auf der Speisekarte zu finden. Schwer zu schaffen machen den Kaffeehäusern auch die beiden Weltkriege: Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 werden die jüdischen Kaffeesieder enteignet. Wer kann, versucht in den USA sein Glück mit einem „coffee house“.

Bis 1918 aber boomen die Kaffeehäuser, vor allem zur Gründerzeit und um die Jahrhundertwende. Hunderte Cafés findet man über die Hauptstadt der Habsburgermonarchie verteilt; allein entlang der Ringstraße, Wiens neu geschaffenem Boulevard, gibt es 1870 über 20. Die Kaffeehäuser dieser Zeit sind oft prunkvoll ausgestattet, mit prächtigen Kronleuchtern, Armleuchtern aus Kristallglas und Marmorverkleidung an den Wänden. Es gibt aber auch Architekten, die bewusst mit diesem Stil brechen, wie etwa Adolf Loos (1870 bis 1933), der auf schnörkelloses Design statt Pomp setzt.

Zutritt nur für Herren

Das Kaffeehaus ist zu seiner Blütezeit das zweite Wohnzimmer der Wiener. Und gelegentlich auch das Arbeitszimmer von Künstlern und Schriftstellern. Es ist Schaffensort und Inspirationsquelle zugleich. Bis Ende des 19. Jahrhunderts dient das Café Griensteidl der Gruppe „Jung Wien“ um Hermann Bahr als Treffpunkt; im Café Central verkehrt Leo Trotzki zu seiner Zeit im Exil, im Café Museum sieht man häufig die Maler Gustav Klimt und Egon Schiele und Komponisten wie Alban Berg und Franz Lehár. Im Café Herrenhof sind unter anderem die Literaten Robert Musil und Franz Werfel Stammgäste.

Apropos Herrenhof: Die Welt des Kaffeehauses ist bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine rein männliche. Frauen ist der Zutritt in der Regel nicht gestattet, sieht man einmal vom Küchenpersonal ab und der „Sitzkassierin“, der Dame, die am Eingang die Begleichung der Rechnungen abwickelt. Als sich immer mehr Frauen unter die Gäste mischen, freuen sich nicht alle Herren darüber: Schriftsteller und Pazifist Otto Friedhändler nennt es sogar eine „Entweihung“, etwa so, als würden plötzlich Frauen im Vatikan Einzug halten. Wo käme man denn da bloß hin?

Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat es das Kaffeehaus nicht leicht, wie Architekt Erich Bernard in seinem Aufsatz „Das Kaffeehaus wird zum Gesamtkunstwerk“ berichtet. Die Kaffeesieder müssen sich dem neuen Zeitgeist anpassen, der mehr auf kurzen Aufenthalt und eine schnelle Tasse aus ist und zunehmend geprägt von den Einflüssen anderer Länder: Aus Italien kommt die Espressomaschine, aus den USA das Prinzip der Selbstbedienung.

Der Fernsehsessel setzt dem Kaffeehaus zu

Bis Mitte der 1960er Jahre, so Bernard, sinkt die Zahl der traditionellen Kaffeehäuser um die Hälfte. Das hängt auch damit zusammen, dass die Wiener mehr Zeit in ihrem eigentlichen Wohnzimmer verbringen als in ihrem zweiten; das neue Medium Fernsehen fesselt sie wie den Rest der Industriegesellschaft ans heimische Sofa. Später kommt noch die Konkurrenz durch Ketten wie McDonald’s und Starbucks dazu, die vor allem auf ein junges Publikum abzielen.

Ausgestorben sind die traditionellen Cafés trotzdem nicht. Seit einigen Jahren findet bei vielen Kunden ein Umdenken statt, weg von der Massenware und der Massenabfertigung, hin zu lokalen Geschäften mit guten Produkten. In der hektischen, schnelllebigen Zeit nimmt man gern im Café Platz, um in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken, zu plaudern, zu träumen. Das fällt leicht, wenn man in einem klassischen Kaffeehaus sitzt, in dem die Zeit stillzustehen scheint.

„Die Welt draußen vor der Kaffeehaustür mag geschäftig tun, die gelernten Kaffeehaus-Insassen wissen, dass sie nicht viel verpassen, wenn sie noch eine Melange trinken“, schreibt die Wiener Journalistin Doris Knecht in „Sehnsuchtsort Kaffeehaus“.

Alle sind anders, aber gleich

So manches Restaurant, so manches Café setzt auf ein bestimmtes Publikum, eine bestimmte Klientel. Wer nicht ins Bild passt, fühlt sich oft deplatziert. Nicht so im Kaffeehaus, meint Knecht. Homogenität, Gleichgesinntheit, Konformität brauche es eben nicht: „Es feiert das Nebeneinander der Unterschiedlichkeit.“

Da sitzen die feine Dame mit der Perlenkette und ihr Begleiter mit dem über den Schultern zusammengebundenen Pullover in Lachsfarben, der Metal-Fan mit den langen Haaren, die Runde junger Mütter mit ihren Kinderwagen, ein nervöses Schülerpärchen beim ersten Date.

Schräge Blicke, verhaltenes Getuschel? Fehlanzeige. Man darf sein und lässt sein, betont Knecht. Aussehen? Egal. Alter? Egal. Bildung oder Beruf? Egal. Politische Einstellung? Auch. Alle sind anders, aber gleich. Zumindest auf die eine Tasse Kaffee.

