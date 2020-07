Nachdem die Reisewarnung für viele Länder aufgehoben wurde und die Ferien begonnen haben, zieht es wieder viele Menschen in den Urlaub. Sowohl vor dem Verlassen des Hauses als auch im Urlaub selbst gibt es allerdings einiges zu beachten. Weder zu Hause noch am Reiseziel sollte man Kriminellen eine Chance geben. Ein Überblick über Dinge, an die es sich zu denken lohnt. Die Tipps stammen von der Polizei.

Das Haus oder die Wohnung sollte während der eigenen Abwesenheit nicht total unbewohnt sein. Jemanden aus der Nachbarschaft kann man bitten, die Pflanzen zu gießen, den Briefkasten regelmäßig zu leeren und generell nach dem Rechten zu schauen. Auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken sollte man keine Hinweise dazu hinterlassen, dass man gerade nicht zu Hause ist. Foto: Christin Klose/DPA Wichtige Unterlagen wie den Pass oder die Kreditkarte sollte man vor Reiseantritt kopieren und separat im Gepäck aufbewahren. Debit- sowie Kreditkarten bei einem Diebstahl unverzüglich sperren kann man unter der Sperrnotruf-Nummer 116 116. Es empfiehlt sich, diese Nummer zu notieren. Sie ist auch aus dem Ausland mit der entsprechenden Landesvorwahl +49 für Deutschland erreichbar. Foto: Andrea Warnecke/DPA Man sollte nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise wie nötig bei sich tragen – und alle diese Dinge immer nah am Körper, etwa in einer verschließbaren Innentasche, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche. Beim Bezahlen sollte die Kreditkarte immer im Auge behalten werden. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf, sondern lernen Sie die Nummer auswendig. Foto: Monika Skolimowska/dpa Lassen Sie Wertgegenstände und Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Insbesondere in größeren Menschenaufläufen sollte man immer ein Auge auf seine Sachen haben. Im Gedränge an Bahnhöfen und Flughäfen oder in der Nähe von Sehenswürdigkeiten halten sich auch gerne Taschendiebe auf. Foto: Roland Weihrauch/dpa Tragen Sie Ihre Handtasche immer am Schulterriemen und klemmen Sie diese auf der zur Straße abgewandten Seite unter den Arm, damit vorbeifahrende Rad- oder Mopedfahrer sie nicht entreißen können. Am Urlaubsort empfiehlt es sich außerdem, Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder Eintrittskarten für Veranstaltungen nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen, nicht bei "fliegenden Händlern" auf der Straße zu kaufen. Foto: Arno Burgi/dpa Das Auto, den Wohnwagen, das Hotelzimmer und die Ferienwohnung sollte man immer abschließen, auch wenn man nur kurz weg ist. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen. Sollte es zu einem Diebstahl Ihrer Zahlungskarte kommen, lassen Sie sie sofort sperren und benachrichtigen Sie Ihre Hausbank. Foto: Sven Pförtner/dpa Foto 1 von 7