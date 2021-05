Wenn ein schwerer Stern stirbt, dann geht ihm der Brennstoff aus. Er fällt in sich zusammen wie eine im Mega-Zeitraffer schrumpelnde Zitrone. Was ihn vorher in Form gehalten hat, seine Energieblähungen, die Licht und Wärme machten und nach außen drückten, das fehlt jetzt. Und so fällt er unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen und zerplatzt in einem gigantischen letzten Feuerwerk – als Supernova.

Trotzdem bleibt immer etwas übrig. Und im Fall des schweren Sterns ist das ein Neutronenstern, der mehr Masse hat als unsere Sonne, konzentriert auf einen Flecken im All von der Größe Darmstadts.

Unter den Neutronensternen sind die Pulsare etwas ganz Besonderes: Sie drehen sich Hunderte Male pro Sekunde um die eigene Achse und schicken bei jeder Drehung einen Energiestrahl zur Erde. Das macht auch J0030, ein Pulsar 1100 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Fische. Er rotiert 205-mal in der Sekunde. Und von ihm handelt dieses Stück.

Licht, kein Licht. Licht, kein Licht

Seit Jahrzehnten versucht die Astrophysik herauszufinden, wie Pulsare funktionieren. Geht man es ganz einfach an, dann hat ein Pulsar ein Magnetfeld ähnlich wie das der Erde. Das Feld ist aber so stark, dass es Teilchen aus der Oberfläche des Pulsars herausrupft und sie auf Tempo bringt. Einige Teilchen folgen dem Magnetfeld des Pulsars, erwärmen die Oberfläche und erzeugen Hotspots an den Polen. Der Pulsar leuchtet schwach im Röntgenbereich, die Hotspots aber erscheinen etwas heller.

Deshalb sind die Pulsare auch die Leuchttürme im Universum. Während sich der Pulsar dreht, strahlen die Hotspots weiter wie die Leuchtfeuer: Sie blitzen in regelmäßigen Abständen durch das ansonsten schwächere Röntgenlicht. Und das hat die Nasa-Mission Nicer jetzt vermessen.

Nicer kann jedes Röntgenbild, das der Pulsar J0030 ausschickt, erfassen. Und das 20-mal präziser als bislang. 56 Röntgendetektoren zeichnen die Energien der gesammelten Lichtteilchen – der Photonen – auf und halten fest, wann das Licht eingefangen wurde. So weit, so gut.

Die leidige Rechnerei

Jetzt kommt die leidige Rechnerei. Zwei Teams nahmen sich die Daten vor, die Nicer 2017 und 2018 zusammengetragen hatte, und formten daraus – unabhängig voneinander – Modelle, wie die Hotspots des Pulsars funktionieren könnten. Und es passierte etwas, was in der Forschung nicht allzu oft passiert: Beide Gruppen waren sich einig. Sie hatten Ähnliches herausbekommen.

Die eine Gruppe unter Leitung der Universität Amsterdam stellte fest, dass der Pulsar J0030 etwa die 1,3-fache Sonnenmasse hat und sein Durchmesser 25,4 Kilometer beträgt. Die andere Gruppe fand heraus, dass J0030 etwa das 1,4-Fache der Sonnenmasse wiegt und etwa 26 Kilometer groß ist. Ein paar Zentimeter oder Dezimalstellen sind kein Maß am Bau. Und erst recht nicht im Kosmos.

Die eigentliche Frage ist damit aber noch nicht beantwortet: Welche Form nimmt die Materie in den ultradichten Kernen von Neutronensternen an? Man nähere sich, sagen die Forscher, man nähere sich.