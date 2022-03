Am Montag hat ein Industrieverband davor gewarnt, dass Sonnenblumenöl wegen des Ukraine-Kriegs in einigen Wochen Mangelware werden könnte. Am Dienstag folgte prompt ein Aufruf des Lebensmittelhandels: Die Deutschen sollen trotz dieser Meldungen bitte kein Sonnenblumenöl hamstern. Wer jetzt Sonnenblumenöl horten möchte wie einst Klopapier, sollte vielleicht kurz innehalten - und darüber nachdenken, dass Speiseöl nicht unendlich lange haltbar ist. Was man zur Lagerung von Speiseöl wissen sollte.

Wie lange sind Speiseöle haltbar?

Grundsätzlich gilt: Kaltgepresste Öle sind kürzer haltbar als raffinierte Öle wie zum Beispiel Sonnenblumenöl oder raffiniertes Rapsöl. Bei raffinierten Ölen werden während der Herstellung Begleitstoffe entfernt, was die Produkte hitzestabiler und länger haltbar macht. Dabei gehen aber auch wertevolle Bestandteile verloren.

Geöffnet sind kaltgepresste Öle etwa zwei bis drei Monate, raffinierte Öle bis zu sechs Monate haltbar.

Ungeöffnet können kaltgepresste Öle bis zu einem Jahr, raffinierte Öle etwa ein bis zwei Jahre aufbewahrt werden. Sonnenblumenöl ist ungeöffnet etwa neun Monate haltbar.

Diese Angaben sind aber nur grobe Richtwerte – wie auch die Angaben zur Haltbarkeit nach Sorte unten. Die Frage, ob ein Speiseöl noch gut oder verdorben ist, hängt auch stark von der Lagerung ab. Daher empfiehlt sich vorm voreiligen Entsorgen ein Geruchs- und Geschmackstest: Richt das Öl ranzig oder liegt es bitter (bitterer als sonst) auf der Zunge, kann das ein Hinweis auf ein schlecht gewordenes Produkt sein.

Wie sollte Speiseöl gelagert werden?

Dunkel: Tageslicht zerstört wertvolle Inhaltsstoffe und lässt das Öl schneller ranzig werden. Daher sollte es in lichtundurchlässigen Behältern beziehungsweise an dunklen Orten gelagert und vor Sonnenlicht geschützt werden.

Kühl: Speiseöle mögen es nicht nur dunkel, sondern auch kühl. Wie kühl, das hängt von der Sorte ab. Rapsöl kann beispielsweise nach dem Öffnen im Kühlschrank gelagert werden, Olivenöl wird dagegen besser in einem kühlen Raum aufbewahrt. Das Olivenöl würde im Kühlschrank mit der Zeit trüb werden und ausflocken. Wird ein Speiseöl täglich verwendet, muss es nicht unbedingt in den Kühlschrank, auch wenn das empfohlen wird. Es reicht, das Öl dunkel und verschlossen zu lagern.

Verschlossen: Sauerstoff setzt Oxidationsprozesse in Gang und sorgt damit dafür, dass Öle ranzig und ungenießbar werden. Die Flaschen sollten nach Gebrauch also schnell luftdicht verschlossen werden.

Haltbarkeit und Lagerort nach Sorten

Richtwerte für einzelne Sorten, ungeöffnet: